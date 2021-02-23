Basketbolda altıncı adam nedir, görevleri nelerdir?

Basketbol oyunu içerisinde belki de futboldan daha fazla kavram ve kural bulunmaktadır. Basketbolda sıklıkla kullanılan ve bazen de kafa karışıklığı yaratan kavramlardan biri de altıncı adam kavramıdır.

Basketbolda altıncı adam nedir?

Altıncı adam kavramı Türkiye basketbolunda da kullanılsa da, aslında daha sık olarak NBA'de kullanılmaktadır. Altıncı adam, ilk 5'te sahaya çıkmayan ve saha kenarında bekleyen iyi oyunculara denmektedir. Bu tarz oyuncuların genelde sonradan oyuna girerek oyunun gidişatını değiştirebilecek yetenekleri vardır. Bu yüzden de antrenörlerin bir koz gibidirler. Çünkü kötü giden oyunlarda oyuna girerek skor üretebilir ve takımlarına maç kazandırabilirler.

Basketbolda altıncı adamın görevleri nelerdir?

Altıncı adam yedek oyuncular arasında en çok süre alan oyuncudur. Hatta öyle ki bazen ilk 5'te sahaya çıkan oyunculardan daha fazla sayı yapabilirler. Altıncı adamların en önemli görevi, oyuna girdiği dakikalarda takımını skor anlamında taşıyabilmektir. Zaten altıncı adamların saha kenarında beklemelerinin en önemli sebebi de ilk 5'te oynayan oyuncular dinlenirken skora katkı yapmaktır. NBA'de her yıl "yılın en iyi altıncı adamı" ödülü verilmektedir.

Altıncı adam ne yapar?

Altıncı adam zaman zaman ilk 5'te başlayan oyunculardan daha fazla süre almaktadır. Çünkü altıncı adamın kenarda beklemesinin sebebi çoğu zaman stratejiktir. Oyuna girdikten sonra tüm dengeleri değiştirir ve sayı olarak takımını sırtlar. Bu yüzden her başarılı koç yedek kulübesinde mutlaka kaliteli bir altıncı adam bulundurmak ister. Saha kenarında oturan altıncı adamlar aynı zamanda NBA'in en değerli oyuncuları arasında yer almaktadırlar.

NBA'de altıncı adam ödülünü alan basketbolcular

NBA'deki bu ödül 1982/1983 sezonundan bu yana verilmektedir. NBA'de son yıllarda bu ödülü almaya hak kazanan basketbolcular şu şekildedir:

2012/2013 - J. R. Smith - New York Knicks

2013/2014 - Jamal Crawford - Los Angeles Clippers

2014/1015 - Lou Williams - Toronto Raptors

2015/2016 - Jamal Crawford - Los Angeles Clippers

2016/2017 - Eric Gordon - Houston Rockets

2017/2018 - Lou Williams - Los Angeles Clippers

2018/2019 - Lou Williams - Los Angeles Clippers

2019/2020 - Motrezl Harrell - Los Angeles Clippers