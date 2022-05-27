Basketbol Süper Ligi Play-Off maçları Tivibu’da

Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Dijital TV platformu, basketbolseverlerin merakla beklediği ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final maçlarını Tivibuspor 2’den naklen ekranlara getiriyor.

Devlerin şampiyonluk mücadelesi dijital TV platformunda

Şampiyonluk yolunda finalistlerin belli olacağı Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali’nin birinci maçı, 26 Mayıs Perşembe saat 20.30’da Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka arasında geçti. Maçı 81 -82 skorla Darüşşafaka kazandı. Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, 28 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da başlayacak maçta yeniden karşı karşıya gelecek. Ayrıca Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinde bir diğer maç 27 Mayıs Cuma günü Anadolu Efes ile Galatasaray arasında oynanacak. İki takım 29 Mayıs Pazar günü düzenlenen maçla yeniden karşı karşıya gelecek. Play-Off Yarı Final serisinde son müsabaka ise 30 Mayıs Pazartesi Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko arasında olacak.