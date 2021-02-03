Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelenmişti. Bu anlamda dev organizasyon öncesinde basketbolda kura çekimi gerçekleştirildi. Erkeklerde eleme oynayacak olan 4 ülke, 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan’da (Belgrad) gerçekleştirilmesi planlanan FIBA Olimpik Eleme Turnuvaları’nın ardından belli olacak ve kazanan takımlar Tokyo 2020’ye katılmaya hak kazanacak. Eğer Ay-Yıldızlılar zorlu elemelerden zaferle ayrılmayı başarırsa olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanacak. Türkiye'nin rakipleri ise ABD, İran ve Fransa olacak.

Rakipler tanıdık

Türkiye'nin elemeleri geçmesi halinde ise karşılaşacağı rakipleri bir hayli tanıdık. Milliler, ABD ile daha önce 6 defa karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, son olarak ABD’ye 2019 Dünya Kupası’nda iki uzatma sonunda 93-92’lik skorla mağlup olmuştu. Fransa ile ise ilki 1949 yılı olmak üzere toplamda 49 kez karşı karşıya geldik. Fransa ile en son 2019 yılında Pau’daki hazırlık maçında karşılaşan Ay-Yıldızlılar, maçı 74-69 kazandı. İran ile de daha önce 6 kez karşılaşan Türkiye, son olarak İstanbul’da 2010 yılında düzenlenen hazırlık turnuvasında rakibini 93-53’lük skorla yenmişti.