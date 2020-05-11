Basketbolda liglerin sona ermesinin ardından Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklar, kupalardan önemlidir" dedi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, liglerin sona erdirilmesiyle ilgili açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklar, kupalardan önemlidir! Şampiyonluk yürüyüşümüz seneye devam edecek!" denildi.



