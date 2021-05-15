Süper Lig’de küme düşen son takım Trabzonspor’a 2-1 yenilen Gençlerbirliği oldu. Gençlerbirliği 48. kez yer aldığı Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde 4. kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, daha önce 1969-1970, 1987-1988 ve 2017-2018 sezonlarında Süper Lig’den düşmüştü.

Başkent, 40 yıl sonra Süper Lig’de takımsız kaldı

Süper Lig’de gelecek sezon başkentten takım yer almayacak. MKE Ankaragücü’nün küme düşmesi 41. hafta sonunda netleşmişti.

Böylece 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez en üst ligde başkentten bir takım mücadele etmeyecek.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda 2. Lig’de mücadele ederken Türkiye Kupası’nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için Kenan Evren’in talimatıyla düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

1981-1982 sezonundan itibaren en üst ligde kesintisiz olarak başkentten takım yer almıştı.

Ankara, Süper Lig’de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.

AA