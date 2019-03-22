Başkan Mustafa Cengiz 'ibra' turunda

Galatasaray’da herkesin gözü kulağı, yarın yapılacak kritik Mali Genel Kurul toplantısında. Mustafa Cengiz ve yönetimine karşı son dönemde ciddi bir muhalefet oluştu. Son Divan Kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Özellikle de son dönemde bazı üyelerin disipline sevk edilmesi nedeniyle Mustafa Cengiz’e karşı başta eski başkan Duygun Yarsuvat olmak üzere camianın ciddi bir bölümünden sert tepkiler geldi.

Başkan Cengiz, yarınki Mali Genel Kurul’da ibra edilmeme tehlikesinin önüne geçmek için yoğun bir şekilde görüşmeler gerçekleştiriyor. Mustafa Cengiz ve yöneticiler, camianın ileri gelenleriyle toplantılar yaparak ibra konusunda destek istedi. Muhalefetin de benzer şekilde toplantılar düzenlediği öğrenildi. Yarın, Sarı- Kırmızılı camiayı yine tansiyonu yüksek bir Mali Genel Kurul bekliyor...

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