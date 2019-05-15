Teknik Direktör Isak Irbaikhanov yönetiminde yapılan antrenmanlarla kondisyon depolayan milleri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ettiler.

Teknik Direktör Isak Irbaikhanov ve teknik ekipten takımın durumu hakkında bilgiler alan Başkan Musa Aydın ve yöneticiler daha sonra takımla birlikte iftar yaptı.

Bu yılı Olimpiyat yılı olarak ilan ettiklerini belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın “2020 Tokyo’nun startını biz bu yıl verdik. Avrupa şampiyonasında gerçektende tarihi başarıların altına imza attık. Şimdi önümüzde önce Avrupa Oyunları sonrada Olimpiyat kotalarını alacağımız dünya şampiyonası var. Eylül ayında Kazakistan’da yapılacak olan dünya şampiyonasında ilk 6’ya giren Sporcular Olimpiyat kotası alacaklar. İşte bu yüzden hazırlıklarımızı çok iyi yapmak zorundayız. Serbest güreş takımımız Düzce Topukyaylası’nda Avrupa Oyunları hazırlıklarına başladı. Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. İnşallah hem Avrupa oyunlarına hemde dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sonuçları almak istiyoruz. Her zaman söylüyorum güreş branşı Türk sporunun lokomotifi. Biz dünya şampiyonasında kotaları almaktan çok Olimpiyatlarda yeni rekorlar kırmanın planlarını yapıyoruz” şeklinde konuştu. Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov ise Düzce Topuk Yaylası tesislerinde çalışma ortamlarının mükemmel olduğunu belirterek “Başarılı bir Avrupa şampiyonasının ardından sporcularımız bir süre dinlendiler. Şimdi yeniden çalışma zamanı. Topuk Yaylası’nda daha çok kondisyon ağırlıklı idmanlar yapıyoruz. Amacımız Avrupa şampiyonasında gösterdiğimiz başarıyı, önce Avrupa Oyunlarında, sonrasında da dünya şampiyonasında gösterip Olimpiyat kotalarını almak. Takımıma bu konuda sonuna kadar güveniyorum. Bu arada buraya kadar gelerek kampımızı ziyaret eden Başkanımız Musa Aydın ve yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum.” dedi.