Başkan Bıyık’tan Eskişehirspor’a forma desteği

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, TFF. 1. Lig’de zor günler geçiren Eskişehirspor’a forma desteğinde bulundu.

25 Ekim 2019, Cuma 17:37
- A +
Başkan Bıyık’tan Eskişehirspor’a forma desteği

Eskişehirspor'un yeni sezon için forma çıkaramaması ve geçen sezonun formalarını kullanması çeşitli sıkıntılara sebep oluyor. Akhisarspor karşılaşmasının ardından siyah-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ‘Talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Camianın zor günlerinde sessiz kalmayan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 4 takım forma yaptırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bıyık, “Eskişehirspor hepimizin ortak kaygısı. Şehrimizin takımına her türlü desteği vereceğiz. Takımı ayakta tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Belediye başkanının camia adına duyarlı davranışı taraftarların beğenisini topladı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...