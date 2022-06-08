Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, sürpriz bir transfere imza atabilir.

Marca'da yer alan habere göre Getafe Başkanı Angel Torres, Gareth Bale'in menajeri ile görüştüğünü ve futbolcunun kendilerine önerildiğini açıkladı.

İspanyol kulübünün forma tanıtımında konuşan Angel Torres, "Sadece 45 dakika önce Gareth Bale'in menajeri ile konuştum. Bize önerdiler. Bu teklife teknik ekip ve yönetim kurulu ile birlikte bakmalıyız. sözlerini dile getirdi.

Galler'i Dünya Kupası'na taşıdı

İspanya'da dokuz yıl geçirdikten sonra Real Madrid'den ayrılan 32 yaşındaki Bale, geçtiğimiz günlerde Galler'in Ukrayna ile oynadığı maçta serbest vuruştan attığı golle Milli Takımı'nı 64 yıl sonra Dünya Kupası'na taşımıştı.

101 milyon Euro bonservis

Galli yıldız 2013 yılında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 101 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu, ancak 32 yaşındaki futbolcunun İspanya macerası beklediği gibi geçmedi.

Bale, bu süreç içerisinde takım ile birçok şampiyonluk kazanmasına rağmen sakatlıklar peşini bırakmadı ve beklentilerin altında kalması nedeniyle son dönemde taraftarların da tepkisini çekiyordu.



