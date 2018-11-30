Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimde Medipol Başakşehir ismiyle lige giriş yapan turuncu lacivertliler, 1994-1995 sezonundan bugüne 18 takım ve 3 puanlı sisteme geçen Süper Lig'de 2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarının 13'üncü haftalarını kalesinde 5'er gol görerek geçti. 2014-2015 sezonunda Süper Lig'in 15'inci haftasına kadar kalesinde 5 gole engel olamayan Başakşehir, 6'ncı golünü 15'inci haftada yedi.

Turuncu lacivertliler 14'üncü hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor ve 15'inci haftada da karşılaşacağı Ankaragücü deplasmanında rakibine gol izni vermezse Süper Lig'de yeni bir ilke ima atmış olacak.

DHA