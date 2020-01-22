Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Braga, 8. dakikada Ricardo Horta’nın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Sporting Lizbon, 44. dakikada Jeremy Mathieu ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede Sporting Lizbon’da Yannick Bolasie, 61. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksilmesini iyi değerlendiren Braga, 90. dakikada Paulinho’nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 2-1 kazanarak kupada adını finale yazdırdı.

Maçın uzatma bölümünde futbolcular arasında yaşanan gerilimin ardından Sporting Lizbon’da Mathieu ve Eduardo Henrique, Braga’da ise Eduardo kırmızı kart gördü.

Medipol Başakşehir, 20 Şubat’taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon’a konuk olacak.



