Vedat Muriç, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Gaziantep maçında gördüğü ilk sarı kartla, Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Ancak ikinci sarıyı görüp, kırmızı kartla oyundan atılınca cezasını kupadaki Kayserispor mücadelesinde çekti ve Başakşehir karşısında oynayacak duruma geldi. TFF Hukuk Kurulu, Muriç’i ‘bilinçli sarı kart gördüğü’ iddiasıyla PFDK’ya sevk etti. Bu olay büyük ses getirdi. Sarı-Lacivertliler, sevkin ardından tepki gösterdi. Dün toplanan PFDK, Kosovalı forvete ceza verilmesine gerek olmadığını açıkladı. Ersun Yanal bu kararla rahat bir nefes aldı.

Toplar onda buluşacak

Başarılı teknik adam, hafta başında Başakşehir maçıyla ilgili çalışırken oyun planını Muriç’in üzerine kurmuştu. Yanal, Rodrigues ve Kruse’den bol bol ceza sahası koşusu yaparak stoperlerin dengesini bozmaları ve Kosovalı’ya alan açmaları talimatı verdi. Kanattan yapılacak ataklarda da ortaların adresi Muriç olacak. Yanal, 25 yaşınaki oyuncusundan da takım baskı yediğinde atılacak uzun topları ayağında tutarak, arkadaşlarına hücuma çıkması için zaman kazandırmasını istedi.

Adaşların ilginç diyaloğu

Türkiye’nin en ünlü akademisyen ve gurmelerinden biri olan Vedat Milor’ün attığı bir tweet, Muriç’le arasında güzel bir diyalog yaşanmasına neden oldu. Milor, “Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var, Vedat Muriqi. Instagram’da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar” diye yazdı. Muriç, bu mesaja, “Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde” sözleriyle yanıt verdi. Vedat Milor da son olarak, “Sevindim. afiyet olsun” dedi.