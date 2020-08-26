Başakşehir’den Oğuz bombası

Şampiyon olarak tarih yazan, transferde ise sessiz kalan Başakşehir, suskunluğunu Süper Lig’in flaş isimlerinden biriyle patlatmak istiyor. Turuncu-Lacivertliler’in Denizlispor formasıyla sezonun en öne çıkan savunmacılarından biri olan Oğuz Yılmaz’ı transfer etmek istediği öğrenildi. Süper Lig’deki ilk sezonunda performansıyla tam not alan ve kulübüyle biten sözleşmesini uzatan 26 yaşındaki stopere Beşiktaş ve Trabzonspor da talip olmuştu. Takımın başına geçen yeni teknik adam Prosinecki’nin de çok beğendiği oyuncu için Başakşehir, teklif yapacak. Denizlispor Yönetimi, iyi bir bonservis bedeli sunulması halinde bu transfere onay verecek.