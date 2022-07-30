Ülkemizi Konyaspor ile birlikte UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden bir diğer takımı olan Başakşehir zoru başardı, İstanbul'da 1-1'lik skorla elinden kaçırdığı Maccabi Netanya'yı İsrail'de stoperi Youssouf Ndayishimiye'nin 9'da attığı golle 1-0 devirip 3. ön eleme biletini almanın sevincini yaşıyor. İlk karşılaşmanın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu'na "Biz bunları eleyeceğiz" diyerek tur sözü veren Turuncu-Lacivertli oyuncular, sözlerini tutmanın mutluluğu içinde

Sıradaki rakip Breidablik

Gruplara kalmak için iki eleme turu daha geçmesi gereken temsilcimizin 3. ön elemedeki rakibi Breidablik oldu. Sahasında 2-0 kazandığı maçın Karadağ'daki rövanşında Buducnost Podgorica'ya 2-1 kaybetmesine rağmen tur atlayan İzlanda ekibi ile Başakşehir ilk maçı 4 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 11 Ağustos'ta İstanbul'da olacak.

Emre Belözoğlu'dan ilk zafer

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa zaferine ulaştı. Fenerbahçe 'de görev aldığı 10 haftalık süreçte Avrupa Kupası mücadelesine çıkamayan 41 yaşındaki teknik adam, İstanbul'da 1-1 biten maçın rövanşında Maccabi Netanya deplasmanında alınan zaferle hem turu geçme sevinci yaşadı hem de ilk Avrupa galibiyetine imza atmış oldu.