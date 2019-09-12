Başakşehir’de Sivasspor mesaisi sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ile başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Medipol Başakşehir, bu sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.