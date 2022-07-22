Medipol Başakşehir’in Polonya takımlarından Zaglebie Lubin’den kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Maccabi Netanya karşısında ilk resmi maçına çıkarken, Turuncu-Lacivertli forma ile de ilk kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Maçın 76. dakikasında çıkan Serdar Gürler’in yerine oyuna dahil olan Polonyalı futbolcu, oyuna girdikten 5 dakika sonra 81’de rakip fileleri havalandırmayı başararak, skoru 1-1 yaptı. Takımına beraberliği getiren golü kaydeden Szysz, böylece görev aldığı ilk resmi maçında golle tanışmış oldu. (İHA)







