Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftada elde ettiği 30 puanla en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 4 puan önünde zirvede bulunan Medipol Başakşehir'de elde edilen bu grafikte savunma hattının da başarısı göze çarpıyor. Kalesinde gördüğü 6 golle hem ligin hem de Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında yer alan turuncu-lacivertli takımda 5. sezonunu geçiren Alexandru Epureanu, bu sezon 14 haftalık periyotta yakaladığı istatistiklerde ön plana çıkıyor.

Kaleci Mert Günok ile birlikte 1260 dakikayla en fazla süre alan futbolcu olan Epureanu, aynı zamanda topla oynamada da zirvede bulunuyor. 1106 defa topla oynayan Moldovalı, rakipten aldığı 233 top ile de takımın en fazla top kazanan futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

Medipol Başakşehir'in geriden kurduğu hücum oyunlarında önemli bir rol oynayan 32 yaşındaki oyuncu, bunu istatistiklerine de yansıtmış durumda. Söz konusu periyotta 962 pas yapan Epureanu, bunların 891'inde isabeti yakaladı.

Alexandru Epureanu'nun ligde 1 de golü bulunuyor.

Uygar Aydın / İSTANBUL (İHA)