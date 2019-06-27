Başakşehir’de iki yıldıza açık kapı

Şampiyonluğu kıl payı kaçırdıktan sonra takımı Okan Buruk’a emanet eden Başakşehir’de takım yapılanması üzerinde çalışılıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi oyuncu grubu üzerinde gidecek ve kalacakları belirlemeye çalışırken bazı isimlerin durumu netleşti.

İstanbul ekibinde sözleşmeleri devam eden Napoleoni ve Mossoro’yla yapılan görüşmelerde oyunculara izin verileceği iletildi. İki oyuncunun da Süper Lig’den talipleri olduğu öğrenildi. Başakşehir’de ayrıca sol bek Alparslan için de gelen tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi. İstanbul ekibinde önümüzdeki günlerde transfer çalışmaları hızlanacak.