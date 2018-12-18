Başakşehir'de Fernandes için girişimler başladı

İlk yarının son haftasına girilirken Süper Lig’de transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar düğmeye bastı. İşte yeni yıl öncesi patlaması beklenen bombalar...

18 Aralık 2018, Salı 06:07
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Başakşehir'de Fernandes için girişimler başladı

Lider Başakşehir, ara transferde gücüne güç katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu- Lacivertliler’in bir süredir flört halinde olduğu Lokomotiv Moskova’nın yıldızı Manuel Fernades ile ilgili önemli gelişmeler var.

FANATİK’in edindiği bilgiye göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun menaceri Paulo Barbosa ile bu hafta İstanbul’da masaya oturulacak.

Fernandes’in ikna edilmesi halinde rota Rusya’ya dönecek. İstanbul ekibinin Lokomotiv Moskova yönetimiyle de uygun bir bonservis bedelinde anlaşması bekleniyor.

Mehmet Ali Sabuncu

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