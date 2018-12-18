Lider Başakşehir, ara transferde gücüne güç katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu- Lacivertliler’in bir süredir flört halinde olduğu Lokomotiv Moskova’nın yıldızı Manuel Fernades ile ilgili önemli gelişmeler var.

FANATİK’in edindiği bilgiye göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun menaceri Paulo Barbosa ile bu hafta İstanbul’da masaya oturulacak.

Fernandes’in ikna edilmesi halinde rota Rusya’ya dönecek. İstanbul ekibinin Lokomotiv Moskova yönetimiyle de uygun bir bonservis bedelinde anlaşması bekleniyor.

Mehmet Ali Sabuncu