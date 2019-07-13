İSTANBUL, (DHA)- Medipol Başakşehir, Avusturya’nın Salzburg şehrindeki kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kampın 6'ncı gününü çift antrenmanla tamamlayan turuncu-lacivertliler sabah salonda denge ve kondisyon çalışması yaptı. Oyuncular, akşam antrenmanına ise ısınma koşusuyla başladı. 5’e 2 pas oyununun ardından dar alanda ve geniş alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Orta-şut çalışmasıyla da idman sona erdi.

İzinli olan Joseph Attamah antrenmana katılmazken, tedavisine devam edilen Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın TSİ 12.00’de bir antrenman gerçekleştirecek. TSİ 19.00’da da Hollanda ekibi Ajax ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



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