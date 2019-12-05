Başakşehir’de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşan Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahasında gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Hekimoğlu Trabzon mücadelesinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.