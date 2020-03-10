Başakşehir’de Demba Ba yeniden doğdu

West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua, Göztepe gibi takımlarda top koşturan Demba Ba, son durağı olan Başakşehir’de ikinci baharını yaşıyor.

Ağır sakatlıklardan geçen Senegalli, buna rağmen kendini toparlamayı başardı. Ligin ilk 15 haftasında sadece 1 gol atabilen 35 yaşındaki santrfor, sonraki maçlarda ise formunu geri kazanarak 8 gol kaydetti ve Süper Lig’deki toplan gol sayısını da 9’a çıkardı. Görev aldığı son 9 maçın 7’sinde skor üreten tecrübeli oyuncunun 4 de asisti var.

Demba Ba, 2016’da Çin Süper Ligi takımı Shanghai Shenhua’daki 14 gollük döneminin ardından skora en fazla katkı yaptığı sezonunun içinde bulunuyor.