Başakşehir yenildi, Galatasaray fırsat tepti!

Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’a yenildiği haftada Ülker Stadı’nda sarı-lacivertli ekiple karşı karşıya geldi. Galatasaray, 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın kırmızı kartla oyun dışında kaldığı müsabakada 66. dakikada Henry Onyekuru’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak 71. dakikada Eljif Elmas’ın golünü engel olamayan sarı-kırmızılı takım, sonraki bölümde baskısını arttırmasına rağmen ikinci golü bulamadı ve derbide 1 puana razı oldu.

Galatasaray, derbiyi kazanarak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3’e indirip, şampiyonluk yarışında ipleri eline alma fırsatını değerlendiremedi.

Bu sonuçla puanını 56’ya çıkaran sarı-kırmızılı takım, haftayı Medipol Başakşehir’in 5 puan gerisinde kapattı.

Yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Onyekuru’nun 12. golü

Karşılaşmada Galatasaray’ı öne geçiren isim olan Henry Onyeruku, Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 12 yaptı. Nijeryalı futbolcu, attığı golden sonra yedek kulübesine giderek sevincini teknik direktör Fatih Terim ile paylaştı. Öte yandan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onyekuru, ligde gelecek hafta İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Terim, sarı kartlı Belhanda’yı oyundan aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ilk yarısında sarı kart gören Younes Belhanda’yı ikinci yarıda oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart riskine karşı maçın ikinci yarısına Faslı futbolcuyla başlamadı. Karşılaşmanın 46. dakikasında Belhanda’nın yerine Emre Akbaba oyuna dahil oldu.

Linnes’in kafasına dikiş atıldı

Karşılaşmanın 35. dakikasında Victor Moses ile çıktığı hava topunda yerde kalan Martin Linnes’in kafasına dikiş atıldı. Sarı-kırmızılı takımın sağlık ekibi, sahaya girerek kafasına darbe alan Linnes’e müdahalede bulundu. Kafasına dikiş atılan Norveçli futbolcu, yapılan bandajla maça devam etti.

Güreli ve Cengiz protokolde takip etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, maçı statta izledi. Güreli ve Cengiz, müsabakayı protokol tribününde takip etti.