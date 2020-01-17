Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Başakşehir ikinci yarının ilk maçında Sergen Yalçın'ın görevden ayrıldığı Yeni Malatyaspor ile üç puan mücadelesi verecek. Başakşehir rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Yeni Malatyaspor: Farnolle - Erkan, Özer, Hadebe, Robin, Ahmed, Mustafa, Donald, Bifouma, Fofana, Umut

Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir’de sakatlığı geçen Martin Skrtel, teknik direktör Okan Buruk’un forma vermesi halinde oynayabilecek duruma geldi. İstanbul ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig’de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.







