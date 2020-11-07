Başakşehir ve Sivasspor kazandı Türkiye için umut doğdu!

Büyük takımlarımızın grup aşamasında yer almadığı, alınacak sonuçların bir hayli önemli olduğu 2020-21 Avrupa Kupaları sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir ve Avrupa Ligi’nde Sivasspor , tarihlerinde ilk kez yer aldıkları gruplarında haftayı harika şekilde kapattı. İki takımımız, hem gruplarında ilk galibiyetlerini aldı hem de UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’nda ülkemize toplamda 800 puan kazandırdı. Bu sonuç, Avrupa Kupaları’na katılım konusunda son 2 sezonun baz alındığı UEFA’da şu an 11.’likten 13.’lüğe gerileyen Türkiye’nin, 2022-23 sezonu adına hayati önem taşıyor. Bu sezonun Süper Lig şampiyonunun, Devler Ligi’ne direkt gitmesi için Kupa 1’in sahibinin, ülkesinde de direkt gruplara katılım vizesi (Şampiyon genelde direkt olarak gruplara katılma hakkı elde ediyor) alması gerekiyor.

Üst sıralara çıkmamız gerek

Ancak 2022-23 için şu an 13. sıradayız ve sezonu böyle bitirirsek, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın sahipleri, gruplara katılmak için iki ön elemeye çıkacak. Avrupa’ya da 5 değil, 4 takım gidecek. 12. olursak bu kez kupa şampiyonlarımız 1’er ön eleme oynayacak, Avrupa’ya şimdi olduğu gibi 5 takım gidecek. Yeniden 11. sırayı alırsak da gelecek sezonki şartlar devam edecek. İşte böyle bir ortamda temsilcilerimizin kazandırdığı puanlarla Türkiye, bir anda 28.900’den 29.700’e çıktı. Üstümüzdeki Ukrayna’nın 3 takımı, bu hafta kaybetti ve 29.900’de kaldı. 12. Ukrayna ile farkı 200’e indirirken sezona fırtına gibi başlayan ve 11.’liği kapan İskoçlar’da Rangers berabere kaldı, Celtic mağlup oldu. Farkı 675’e kadar indirdiğimiz İskoçlar, böylece haftayı 250 puan alarak 30.375’le kapattı.

2016-17 sezonu silinecek

Bu arada bir taşla iki değil, tam 3 kuş vurmuş olduk. Gelen galibiyetler, rakiplerimizin kayıplarının yanı sıra şimdilik uzağımızda olsalar da altımızdaki 1’er takımlı 14. Danimarka (27.375) ile 15. Kıbrıs Rum Kesimi (27.250) de sıfır çekti. Bu iki ülkeyle farkı açmayı başarmamız da bizim adımıza önemli bir artıydı. Ayrıca bu sezon alacağımız puanlar sadece 2022-23 sezonu için hayati önem taşımıyor. UEFA’daki söz konusu sıralamada toplam puanlamada, son 5 sezona bakılıyor. Yani 2021-22’den itibaren 2016-17 sezonundaki ülke puanları, genel puanlamadan silinecek. Bunun Türkiye için eksi tarafı, 9.700’le en çok puan topladığımız 2016-17 sezonunun bu süreçte devre dışı kalması olacak. Evet, iki önemli zaferle bir umut ışığı doğdu ama galibiyetlerin ya da beraberliklerin devam etmesi gerekiyor. Çünkü tehlike tüm hızıyla devam ediyor.

M. Çağrı Davran