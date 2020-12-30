Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Kupa finali ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2019/2020 sezonunu zirvede tamamlayan ve Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıran Başakşehir ile Alanyaspor'u mağlup ederek 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, TFF Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, finalin Katar'da oynatılmasını planladıklarını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'yı kazanacak takımın Olimpiyat Stadı'nda belli olacağını duyurdu.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşması, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil. Detayların belli olması halinde haberimiz güncellenecektir.

Süper Lig'in 6. şampiyonu Başakşehir

Medipol Başakşehir, 2019/2020 sezonunu zirvede tamamlayarak Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan 61 sezonunda yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu.Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı.

Trabzonspor, 9. kez Türkiye Kupası'nı kazandı

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı. Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.