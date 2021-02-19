Okan Buruk'la bu sezon istediği sonuçları alamadığı için yollarını ayıran Başakşehir, Aykut Kocaman'la da ligde henüz aradığını bulamadı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyip yarı finale yükselen Kocaman ve öğrencileri, ligde ise 3'te 0 çekti. 24 maç sonunda 24 puanla düşme hattında yer alıyorlar. Danijel Aleksic, Mete Kaan, Edin Vişça ve Mahmut Tekdemir'in durumları maç saati belli olacak. Bu 4 isim, Trabzonspor maçı öncesi yapılan son takım antrenmanı sonrasında kondisyoner ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştılar. Junior Caiçara, Chadli, Boli Bolingoli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner ve Giuliano kesin olarak yok! Kocaman geldikten sonra ilk 11 yüzü göremeyen Demba Ba ve geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında yedekte başlayan Fredrik Gulbrandsen, forma şansı bulurlarsa gole en yakın isimler olacak.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Son haftalarında belki de en formda takımı, son 3 maçını gol yemeden Trabzonspor ise tam 11 eksikle İstanbul'a geldi! Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini ve Baker koronavirüs karantinasında. Anthony Nwakaeme cezalı. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen sakat. As kaleci grubunun tamamı deplasman kafilesinde yer almadığı için eldivenleri giyecek olan kişi 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu olacak. Sol bekte de 2000'li Faruk Can Genç mücadele edecek. Nwakaeme'nin boşluğunu Yusuf Sarı ya da Yunus Mallı dolduracak, orta alandaki "Berat Özdemir, Flavio, Anastasios Bakasetas" üçlüsü ise bozulmayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Trabzonspor'un ligdeki son 3 maçı "2.5 ALT" bitti.

- Aykut Kocaman, Trabzonspor'a rakip olduğu son 7 lig maçını kazanamadı! (4 beraberlik - 3 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %31'lik kesim yüksek forma grafiğine rağmen tam 11 kişiyi "evinde" bırakan Trabzonspor karşısında Başakşehir'e güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.