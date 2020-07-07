Başakşehir şampiyonluk yarışında ilk sıradaki yerini korudu

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibini Crivelli ve Visca’nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 66’ya yükseltti ve şampiyonluk yarışında ilk sıradaki yerini korudu. Crivelli’nin 65. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen turuncu-lacivertli ekip, 78. dakikada Visca’nın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Crivelli ve Visca, Demba Ba’yı yakaladı

Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca gol sayılarını 11’e yükseltti. Turuncu-lacivertli ekibin 11 golle en golcü ismi Demba Ba’dan 1 gol az atarak takımın en golcü ikinci futbolcuları olan Crivelli ve Visca, Yukatel Denizlispor maçında attıkları gollerle Senegalli forveti yakaladılar. Üç oyuncu turuncu-lacivertli takımın ligde kaydettiği 59 golün 33’üne imza attı.



