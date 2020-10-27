Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi PSG'yi konuk edecek. Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain’in puanı bulunmuyor. İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere’de karşı karşıya gelecek.

Başakşehir - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı oynanacak Başakşehir - PSG karşılaşması TSİ 20.55’te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. 90 dakika, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Başakşehir - PSG muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan, Visca, Deniz, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Danilo, Herrera, Rafinha, Di Maria, Neymar, Mbappe

Başakşehir'de 4 eksik var

Başakşehir’de zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren; Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike, Fatih Terim Stadı’nda oynanacak dev mücadelenin kadrosunda yer almayacak.

PSG’deki eksikler

Fransız ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor. PSG’de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Okan Buruk: Çok zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçında Fransa'nın dev kulübü PSG'yi ağırlayacak olan Başakşehir'de karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk, kaleci Mert Günok ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Türk futbolunu temsil etmek adına çok önemli bir maça çıktıklarını söyleyen ve takım savunmasını çok iyi yapmaları gerektiğinin altını çizen Buruk, "Her maçın konsantrasyonu ayrı olmak zorunda. Çok zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Gruptan çıkma söylemleri için bence biraz erken. Önemli olan ortaya koyacağımız futbol. Çok önemli bir maç ülke puanı açısından. Toplayacağımız puanlar çok değerli. İlk maçta bunu başaramadık ama aynı istekle bu maça çıkacağız" diye konuştu.

‘Korkmamamız gerekiyor’

Buruk, "PSG çok farklı, çok fazla yıldıza sahip bir takım. Bazen bireysel oyundaki oyuncuların kaliteleriyle yaptıkları işe engel olamıyorsunuz ama biz takım olarak iyi bir futbol oynamaya çalışacağız. Manchester United maçına baktığımızda birçok pozisyon verdiklerini gördük. Korkmamamız gerekiyor. Hiçbir takım yenilmez değil" ifadelerini kullandı.

Kaleci Mert ise şunları söyledi: "PSG maçı zorlu geçecek, Çok uçup kaçmaya, özgüvenli sözler söylemeye gerek yok. Kendi takımımızın da, rakibimizin de gücünün bilincindeyiz.

Göksel Gümüşdağ: En iyi mücadeleyi vereceğiz

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçı öncesi konuştu. Gümüşdağ, “Paris Saint Germain bizim dost kulübümüz. Başkanları Nasser Bey’den tutun da tüm yönetim kurulu bizim dostlarımız. Onları misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız. Çıkıp sahada en iyi mücadeleyi vereceğiz. Leipzig maçında bireysel hatalar oldu ama takım ezilmedi. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

Okan Buruk ile Avrupa’da 14. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa’da 14. karşılaşmasına Paris Saint-Germain karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan’ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma’ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma’ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı. Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag’ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti. Medipol Başakşehir, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig’e 2-0 yenildi.

Avrupa’da 16. iç saha mücadelesi

İstanbul ekibi, Paris Saint-Germain mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 16. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 15 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü.

Gol yükünü Edin Visca çekiyor

Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca’yı, 3’er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2’şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa’da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul’da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets’i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı ve Danimarka ekibi Kopenhag’ın rakibi oldu.