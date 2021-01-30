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Başakşehir Okan Buruk'la yolları ayırdı

Geçen sezon şampiyonlukla tarih yazan Başakşehir, bu sezonki kötü sonuçlar ve kaybedilen Süper Kupa sonrasında Okan Buruk'la yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şampiyon takımın Şampiyon teknik direktörü olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır" denildi.

30 Ocak 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Başakşehir Okan Buruk'la yolları ayırdı

Başakşehir'de flaş ayrılık... 2019-2020 sezonu başlarken Turuncu-Lacivertliler'in başına 'şampiyonluk' parolasıyla geçen ve ilk yılında hedefine ulaşarak, İstanbul ekibini Süper Lig'in 6. şampiyon takımı yapan genç çalıştırıcıyla dün yollar ayrıldı. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son olarak Süper Kupa'yı, Trabzonspor'a kaptıran Başakşehir'de yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: 

Aykut Kocaman iddiası

"Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Buruk, Turuncu-Lacivertli armamız altında adını Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde ‘Şampiyon takımın Şampiyon teknik direktörü’ olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır." Başakşehir’in Buruk’un yerine Aykut Kocaman ile prensipte anlaştığı iddia edildi. 

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