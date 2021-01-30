Başakşehir'de flaş ayrılık... 2019-2020 sezonu başlarken Turuncu-Lacivertliler'in başına 'şampiyonluk' parolasıyla geçen ve ilk yılında hedefine ulaşarak, İstanbul ekibini Süper Lig'in 6. şampiyon takımı yapan genç çalıştırıcıyla dün yollar ayrıldı. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son olarak Süper Kupa'yı, Trabzonspor'a kaptıran Başakşehir'de yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Aykut Kocaman iddiası

"Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Buruk, Turuncu-Lacivertli armamız altında adını Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde ‘Şampiyon takımın Şampiyon teknik direktörü’ olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır." Başakşehir’in Buruk’un yerine Aykut Kocaman ile prensipte anlaştığı iddia edildi.