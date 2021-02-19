Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ligde üst üste 5. yenilgisini aldı. Ligdeki galibiyet özlemi de 8 maça çıkan turuncu-lacivertli ekip 24 puanla 18. sırada kaldı. Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

90+5. dakikada Rafael kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir’in Brezilyalı oyuncusu Rafel karşılaşmanın 90 5. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. İlk sarı kartını 90. dakikada gören Rafael, 90 5. dakikada Yusuf Sarı’ya yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Saha kenarına çok sinirli gelen Rafael, onu sakinleştirmeye çalışan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da elini sıkmadı.

Crivelli ceza sınırına geldi

Medipol Başakşehir’in Fransız oyuncusu Enzo Crivelli, bu sezon ligdeki üçüncü sarı kartını Trabzonspor mücadelesinde gördü. Sarı kart ceza sınırına gelen Crivelli, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. (AA)







