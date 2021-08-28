Başakşehir - Kayserispor maçı Canlı

Süper Lig 'de 3. hafta maçında sezona kötü başlayan Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonun ilk galibiyetleri için sahada. Başakşehir bu maç öncesi tam kadro. Sarı-Kırmızılılar’da ise yeni transfer Mame Thiam ilk 11'de.





Başakşehir - Kayserispor maçı ilk 11'leri belli oldu!

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ravil, Duarte, Lucas Lima, Mahmut, Youssouf, Aleksic, Berkay, Visca, Gulbrandsen

Kayserispor: Lung, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Gökhan, Mame Thiam





Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...





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GOL! 4.dakikada Kayserispor yeni transfer Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti





Medipol Başakşehir’de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına göre ilk 11’inde 3 değişikliğe gitti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor’a geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettikleri karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Peter Zulj’un yerine Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Berkay Özcan’ı sahaya sürdü. Kocaman, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen ilk 11’iyle çıkardı.

Başakşehir’de Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Deniz Türüç, Ponck, Tolga Ciğerci, Zulj, Emre Kaplan, Ömer Ali Şahiner ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli ise kadroda yer almadı.

Edin Visca ilk 11’e döndü

Başakşehir’de geçen hafta oynanan Konyaspor karşılaşmasında yedekler arasında yer alan kaptan Edin Visca, ilk 11’e döndü. Visca, Konyaspor maçında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.



