Başakşehir - Kayserispor maç sonucu: 0-0

Süper Lig’in 41. haftasında Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 41 yaptı ve son haftaya kümede kalma mücadelesinde avantajlı girdi





Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar (Dk. 46 Aleksic), Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli (Dk. 63 Crivelli), Ndayishimiye (Dk. 62 Caiçara), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Tolga Ciğerci), Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Chadli

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Muhar, Avramovski (Dk. 82 Yasir Subaşı), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 77 Luckassen)

Sarı kartlar: Dk. 13 Bolingoli (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Yasir Subaşı (Hes Kablo Kayserispor)

Maçtan dakikalar

Süper Lig’in 41. haftasında Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor 0-0 berabere kaldı.

15. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Muhar’ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

68. dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Pedro Henrique, ceza sahasına doğru yaklaştı, açısını düzeltip çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Medipol Başakşehir’in gelişen atağında Crivelli’nin ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Berkay, ayağının dışıyla şutunu çekti. Top, yandan auta gitti.







