Başakşehir'in 2017 Ocak ayında Schalke'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, İstanbul ekibiyle nikah tazeledi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatıldı.

Başakşehir Kulübü'nde yapılan açıklamada "Futbolcumuz Junior Caiçara’nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara’ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.