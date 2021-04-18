Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçını tamamlayamadı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mahmut, 60. dakikada ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Milli futbolcu, Enner Valencia'ya yaptığı faul sonrası Ekvadorlu ile gerginlik yaşadı. Araya giren iki takım futbolcuları tansiyonun yükselmesini engellerken hakem Cüneyt Çakır, Mahmut ve Valencia'ya sarı kartını gösterdi.

9 sene sonra bir ilki yaşadı

Turuncu Lacivertliler'in altyapısından yetişen ve 14 senedir Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir, 9 sene sonra bir ilki yaşadı. Mahmut, Mayıs 2012'deki Sivasspor maçından bu yana Süper Lig'deki ilk kırmızı kartını gördü. Deneyimli orta saha perşembe günü oynanacak Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak.