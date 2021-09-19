Sezonun ilk 4 maçında hiç puan kazanamayan Başakşehir'de Ahmed Kutucu ve Ömer Ali Şahiner'in rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe karşısında oynamaları beklenmiyor. 4 maçın tamamını "tek farkla" kaybeden Başakşehir, deplasmandaki Konyaspor ve Göztepe maçlarında 1-0 öne geçmesine rağmen 82. dakikadan sonra kalesinde gol görmüştü. 4 maçta da kalede Volkan Babacan, sol bekte Lima vardı. 3'ünde stoper hattını "Duarte & Ravil" oluşturdu. Yine 3'ünde Gulbrandsen tek forvet olarak maça başlarken; son hafta son transfer Stefano Okaka'yı en ileride izledik. İlk 3 maçta orta alanda görev yapan Youssouf Ndayishimiye, Göztepe maçında stopere devşirilmişti. Orta alanı kalabalık ve sert tutmak adına Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe karşısında da aynı tercihi yapması şaşırtıcı olmaz. 4 maçın 3'ünde sağ açık olarak başlayan Edin Vişça, turuncu-lacivertli takımın bu maçta da en büyük kozu olacaktır. 2015/16 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Vitor Pereira varken, yine bu statta ve yine hakem Fırat Aydınus iken 2-1 Başakşehir kazanmıştı. 2 gol de Vişça'dandı...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Frankfurt deplasmanından 1 puanla dönen, 3 puanı son dakikalarda Pelkas'ın yararlanamadığı penaltı sonrası kaçıran Fenerbahçe'de; sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa forma giyemeyecek. Avrupa listesinde yer almayan Burak Kapacak ve Miguel Crespo alternatif olarak maç kadrosundaki yerlerini alacaktır. TD Vitor Pereira'nın sıkışık fikstürde rotasyon yapması beklenebilir. Sol kanatta Ferdi'yi dinlendirip Novak ya da Muhammed ile maça başlayabilir. Orta alanda Luiz Gustavo'nun yanında, Frankfurt maçında ilk 11 başlayan Mert Hakan'a kıyasla Max Meyer görebiliriz. Hücumdaki üçlüyü de şu beşliden seçecek: Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mergim Berisha, Diego Rossi, Mesut Özil... Sağ kanatta enerjik gözüken Bright Osayi-Samuel, aynı zamanda da Nazım'ın sakatlığı sebebiyle şu an için alternatifsiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Aykut Kocaman, Konyaspor'un başındayken Vitor Pereira ile 4 defa karşılaştı. 3'ünü kaybetti. (1 galibiyet)

- İki takım arasında oynanan son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %49'luk kesim Aykut Kocaman ile bu sezon ligde hiç puanı olmayan Başakşehir'e, sarı-lacivertliler karşısında da şans vermiyor... %3'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.