Başakşehir evinde yine kazanamadı

Başakşehir kendi sahasında 12 maç sonra üst üste iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı.

Geçen sezon evinde 21. haftada Fenerbahçe’ye yenilen Turuncu-Lacivertliler bir sonraki iç saha mücadelesi olan 23. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasından beraberlikle ayrılmıştı.

Sonrasında 10 galibiyet, 2 beraberlik seri yapan Başakşehir iki hafta önce taraftarı önünde Sivas’a 1-0 yenilmişti. Abdullah Avcı’nın ekibi dün de Galatasaray’a puan kaptırdı, bu sezon ilk kez sahasında üst üste galibiyet alamadı.