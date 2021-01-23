Başakşehir - Çaykur Rizespor canlı

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Başakşehir rakibini yenerek seri yakalamak istiyor. Son maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden ve teknik direktörlüğe Sumudica'yı getiren Çaykur Rizespor ise seri yakalayarak üst sıralara çıkmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BAŞLADI

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Sabo, Doğan, Michalak, Samudio

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayıınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...