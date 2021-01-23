Başakşehir - Çaykur Rizespor canlı
Süper Lig'de 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Son iki maçından 1 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla 14. sırada girdi. Beş maçlık galibiyet özlemini Gaziantep FK önünde sonlandıran Çaykur Rizespor ise 24 puanla 13. durumda yer alıyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Başakşehir rakibini yenerek seri yakalamak istiyor. Son maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden ve teknik direktörlüğe Sumudica'yı getiren Çaykur Rizespor ise seri yakalayarak üst sıralara çıkmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BAŞLADI
BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Crivelli, Gulbrandsen
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Sabo, Doğan, Michalak, Samudio
Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayıınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...