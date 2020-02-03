Baş Dönmesine Ne İ̇yi Gelir? Nasıl Geçer? Yöntemleri Neler?

Baş Dönmesi Nedir?

Etrafta var olan maddelerin hareket ediyor gibi olması, baş dönmesidir. Baş dönmesinin temel sebepleri belirlenmiş olsa bile, halen üzerinde araştırmalar yapıyor. Sıklıkla yaşandığı durumlarda, yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Pek baş dönmesi neden olur, kurtulmak mümkün mü? Cevapları buradan veriyoruz.

Baş Dönmesi Neden Olur?

Baş dönmesinin pek çok nedeni vardır. Bunların yaygın olanları, migren ve aşırı alkol tüketimidir. Yaşanan baş dönmesinin nedenlerinden birisi de iç kulak problemleridir. Kafa travması, stres veya araç tutması baş dönmesinin temel sebeplerinden bazılarıdır. Basit nedenleri olabildiği gibi daha ağır sonuçlu sebepleri olabilir. Baş dönmesinin bazı nedenleri şöyledir.

- Aşırı ve bilinçsizce ilaç kullanımı

- Yüksek tansiyon olma durumu

- Hipoglisemi (Düşük Kan Şekeri)

- İç kulakta meydana gelebilecek hasarlar

- Vücuttaki dolaşım pronlemleri

- Migren

- Anksiyete

- Anemi

Baş dönmesinin sürekli yaşanması, ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bunun için zaman kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız.

Baş Dönmesinin Sebepleri Neler?

Baş dönmesi rahatsızlığı genelde nörolojik rahatsızlık olarak bilinse de altından kulakta yaşanan hasarlar çıkıyor. Baş dönmesinin sebepleri şöyledir.

İç Kulak Nezlesi

İç kulak nezlesi yaşanması durumunda, şiddetli baş ağrıları ortaya çıkabilir. İçi kulak nezlesinin nedeni soğuk algınlığıdır.

Migren

Dünyada çok sayıda insanın yaşadığı rahatsızlık migren, baş dönmesinin en önemli sebeplerindendir.

Sistemsel Rahatsızlıklar

Organlarda yaşana problemler baş dönmesine neden olabilir. Örneğin; kal hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi problemler bunlardan birkaçı.

Psikolojik Rahatsızlıklar

Yoğun depresyon dönemi, endişe, kaygı ve stres baş dönmesinin temel sebepleri arasında sayılabilir.

Merkezi Rahatsızlıklar

Epilepsi, kava travması, tümör baş dönmesinin bazı sebepleri arasında yer alabilir.

Gündelik Hayatın Telaşı

Sürekli koşuşturmaca, yolculuk gibi dönemlerde baş dönmesinin yaşanmasını normal hale getirebilir.

Baş Dönmesi Nasıl Geçer?

Baş dönmem nasıl geçer diyorsanız, ilk olarak doktora başvurmanız gerekiyor. Doktora başvurmanız durumunda, aşağıda bazı yolları deneyebilirsiniz.

Fazla Kiloları Vermek

Fazla kilolar, kan akış hızını engeller. Beyne daha az miktarda kan gitmesine neden olur. Hatta kimi zaman beyde çok az kan gider. Bayılmalar yaşanır. Baş dönmesinden kurtulmak için fazla kiloları vermeniz gerekiyor.

Susuz Kalmamalısınız

Baş dönmesinin yaşanmasını tetikleyebilecek unsurlardan biri susuzluktur. Mümkün olduğunda, susuz kalmamaya özen gösterin.

Egzersiz Yapmaya Özen Göstermelisiniz

Doktorların tavsiye edecekleri egzersizleri mutlaka yapın. Baş dönmesinin belli bir süre sonra, egzersizlerle birlikte kaybolduğunu görebilirsiniz. (Hareketsiz yaşam nedeniyle yaşanan baş dönmesinde faydalıdır.)

Beslenmeye Dikkat Etmelisiniz

E vitamini içeren gıdaları, zencefili bolca tüketmeye çalışın. Özellikle, muz, bal ve dondurma tüketmeniz sağlığınızı olumlu anlamda etkileyecektir. Ispanak, kivi ve fındık gibi gıdalar da baş dönmesinin giderilmesinde yardımcıdır.

Düzenli Uyku

Mümkün olduğu kadar düzenli uyumaya çalışın. Düzenli uyku uyuyanların, baş dönmesi olasılıklarının diğerlerine göre daha az olduğunu unutmamalısınız.

Baş Dönmesi Yöntemleri Neler?

Baş dönmesinin birçok sebebi olabilir. Sağlıksız beslenme, stresli yaşam koşulları, baş dönmesinin nedenleri olabilir. Baş dönmesiyle mücadele edebilmek için nedenler bilinmelidir. İlk önce profesyonel destek almalısınız. Yapılan tetkiklerde baş dönmesinin neler olduğu öğrenilmeli ve mücadele yöntemleri belirlenmelidir. Siz, beslenmenizi düzene sokmaya, egzersiz yapmaya ve vitamin tüketmeye başlarsanız, baş dönmesinden kısa sürede kurtulursunuz.



