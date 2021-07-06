Keçiörengücü'nde yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz, artık Galatasaray forması giyecek. Fatih Terim'in ısrarla istediği Barış Alper'le 5 yıllık sözleşme imzalayan Sarı Kırmızılı ekip, kısa süre içerisinde transferi resmen açıklayacak. Ümit Milli Takım forması giyen, ismi Beşiktaş ve Trabzonspor 'la da anılan Barış Alper Yılmaz'ın kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan kanat oyuncusu, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Barış Alper Yılmaz kimdir, mevkisi ne? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını derledik.

Barış Alper Yılmaz kimdir, mevkisi ne? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbol hayatına doğduğu il Rize'de başlayan ve Rize Özel İdare Spor altyapısında oynayan Barış Alper, Eylül 2017'de Ankara Demirspor'a transfer oldu.

3 sezon Ankara Demirspor forması giyen ve 43 resmi maçta 1 golle oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Eylül 2020'de bir başka Başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne geçti. Keçiörengücü, sonraki satıştan %25 payla Barış Alper'le 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren'in vazgeçilmezi olan genç oyuncu, sergilediği performansla dikkat çekti. Başkent temsilcisinde 36 resmi maçta forma giyen Barış, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 5 kez de asist yaptı ve transferin gözdesi haline geldi.

Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü attı.

Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve forvet de oynayabilen Barış Alper Yılmaz, güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. Türkiye U21 formasını 3 kez giyen ve 1 gol atma başarısı gösteren kanat oyuncusu, profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol, 5 asistle skora katkı sağladı.

7 kez sarı kart gören Barış Alper, kırmızı kart ise hiç görmedi.

TFF 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yarışıyordu. Transfer savaşını Sarı-Kırmızılılar kazandı.