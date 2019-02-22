Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde iki İspanyol takımı Barcelona ile Baskonia karşı karşıya geldiler.

Son olarak İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'i mağlup ederek zafere ulaşan Barcelona, EuroLeague'de Baskonia'yı da 77-67 mağlup etti.

Barcelona, EuroLeague'deki üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, toplamda da 23. maçında 14. galibiyetini elde etti.

Play-Off adına yükselişe geçen ve bu maça kadar oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alan Baskonia, toplamda 23. maçındaki 12. yenilgisini aldı.

Barcelona'da Pau Ribas ve Kevin Seraphin 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Thomas Heurtel de 11 sayı, 9 asist ile oynadı.

Baskonia'da Shavon Shields 18 sayıyla maçın en skoreri olurken Darrun Hilliard da 12 sayıyla maçı tamamladı.