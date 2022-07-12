Memleketi Mersin’den 6 yaşındayken Kayserispor’a transfer olan Emre Demir, 2021-22 sezonu öncesi LaLiga ekiplerinden Barcelona’ya transfer olmuştu.

Sezonu Kayserispor’da tamamlayan Emre Demir, yeni takımına katılmak için yarın İspanya’ya gidecek. Mersin’den Kayseri’ye gelen 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün merhum başkanı Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti. Emre Demir, daha sonra Kayserispor tesislerine gitti.

KAYSERİ,(DHA)



