İspanya La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında bu sezon kötü bir grafik çizen Barcelona'yı konuk etti. Maçı 45+1. dakikasında Atletico, Yannick Carrasco'nun attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Katalan ekibi Pique şoku yaşadı. Tecrübeli savunma oyuncusu maçın 59. dakikasında Angel Correa ile girdiği mücadelede sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin sahaya girmesi sonrasında yapılan kontrollerin ardından İspanyol yıldız, gözyaşlarına engel olamadı.

Oyundan çıkarken de gözyaşlarını tutamayan Gerard Pique, dizine darbe aldığı görüldü. İspanyol savunmacının çapraz bağlarının koptuğu iddia ediliyor.

Pique'nin ilk kontrollere göre 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Pazar günü yapılacak olan detaylı inceleme sonrasında sakatlığı ile ilgili detayla açıklama yapılacak.