Barcelona’nın yeni hocası: Koeman

İspanya La Liga devi Barcelona, Quique Setien yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Barça, geçmişte kulüpte futbolcu olarak da görev alan Ronald Koeman’ı takımın başına geçirdi. İstifa etmeyeceğini ve bunun kolay bir karar olacağını belirten Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu yaptığı açıklamada, “Teknik direktörlük için Ronald Koeman isminde karar kıldık çünkü tecrübeli bir isim ve Barcelona felsefesine de inanıyor. Messi de ayrılmayacak” dedi.