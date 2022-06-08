İspanya La Liga devi Barcelona, 2021 yılının Eylül ayında transfer ettiği ancak sezonu Kayserispor'da geçiren Emre Demir için planını oluşturdu.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre 18 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, Barcelona B'nin 11 Temmuz'da Camp Nou'da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarına çağrıldı.

2021 yılının Eylül ayından Avrupa devi Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan ve geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da geçiren genç futbolcu, antrenmanlarda A takım yetkilileri tarafından da yakından takip edilecek.

Kayseri'de fazla forma şansı bulamadı

Haberin detaylarında ilk başlarda yaşadığı sakatlık ve sonrasında takımda forma şansı bulmakta zorlandığı kaydedilen Emre Demir'in yalnızca 7 maçta toplam 259 dakika sahada kaldığı ve bu sebeple Barcelona'nın genç futbolcuyu, hakkında bilgi toplamak için yakından takip edeceği belirtildi.

Serbest kalma bedeli 400 milyon Euro

2017 yılında La Masia'da seçmelere katılan ve antrenörler üzerinde büyük bir etki yaratan Emre Demir, 2021 yılının Eylül ayında Barcelona ile anlaşmaya varmıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada 18 yaşındaki genç futbolcu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olarak belirlendiği duyurulmuştu.



