İspanya La Liga'da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve Ronald Koeman'ın yerine efsane futbolcusu Xavi'yi teknik direktörlük görevine getiren Barcelona'da yeni hedef ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek.

Sergio Aguero ve Ansu Fati gibi yıldızların sakatlıklarının ardından hücum hattında arayışa giren Barcelona, ara transfer döneminde kadroya yıldız isimleri katmayı planlıyor.

Marca'da yer alan habere göre ekonomik olarak zor günler geçiren kulüp, kiralama formülünü uygulamayı düşünüyor. Katalan ekibinin hedefleri arasında ise Raheem Sterling, Edinson Cavani ve Timo Werner yer alıyor.

En gözde isim Sterling

Son haftalarda Barcelona ile adı en çok anılan futbolcu Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling. Kadroda yeteri kadar süre bulamayan İngiliz futbolcu daha büyük bir rol alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Cavani, 6 ay için bir seçenek

Barcelona'nın diğer hedefi Edinson Cavani. Manchester United forması giyen futbolcu, 34 yaşında olması nedeniyle kararsızlık yaratıyor olsa da 6 aylık bir dönem için adaylar arasında yer alıyor.

Bir diğer hedef Werner

Chelsea'de forma giyen Timo Werner ise Lukaku'nun takıma katılmasının ardından İngiliz ekibinde gözden düşen isimler arasında. Barcelona için Alman golcü iyi bir seçenek olabilir.



