Barcelona'da gidecek-gelecek isimler kadar iç transferdeki yapılanma da bir hayli merak ediliyor. Özellikle son dönemde İspanyol basınında çıkan haberlere göre; mali sorunlar yaşayan Katalan devinin yeni transferleri; Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie ve Andreas Christensen'e dahi lisans çıkaramama ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda takım içindeki oyunculardan özellikle de kaptanlar Sergio Busquest ve Gerard Pique'den maaşlarında indirim istenmişti.

Çözümü takım içinde buldu

Gerçekleştirilen transferlerin oynatılmama riski sonrasında teknik direktör Xavi Hernandez de takviye için çözümleri takım içinde aramaya başladı. Orta alanda rotasyon isteyen İspanyol hocanın, geçen sezon Beşiktaş 'a kiralanan ancak sezon başı kampında gösterdiği performansla dikkat çeken Miralem Pjanic'in takımda kalmasını istediği iddia edildi.

Gol sevinci yaşayamadı

Hatırlanacağı üzere Pjanic geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'a, Michy Batshuayi'yle birlikte büyük umutlarla gelmişti. Ancak iki oyuncu da ortaya koydukları oyunla beklentileri karşılayamamış ve hayal kırıklığı yaratmışlardı. Pjanic 26 maçta Siyah-Beyazlı formayı giyerken, gol sevinci yaşayamamış ve sadece 4 asistle sezonu tamamlamıştı. Batshuayi ise 14 gol, 5 asistlik katkı sağlasa da kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurtmuştu!