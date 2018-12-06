Barcelona'nın İspanya Kral Kupası'nda Cultural Leonasa'yı 4-1 yendiği karşılaşmada Brezilyalı futbolcu Malcom sakatlanmıştı.

Çok iyi oynadığı karşılaşmada sahayı ağlayarak terk eden 21 yaşındaki sağ açıkla ilgili bugün Katalan devinden açıklama geldi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada sağ ayak bileğini burkan oyuncunun 10 ila 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Malcom, geçtiğimiz yaz Bordeaux'dan 41 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



