Barcelona ve Real Madrid, Bernardo Silva için yarışta!

İngiltere Premier Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Manchester City'de Bernardo Silva'nın geleceği belli oluyor... Daha önce ismi çok ciddi bir şekilde Barcelona'yla anılan Portekizli oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki oyuncunun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes, Barça'yla görüşmelerine devam ederken, Katalan ekibinin bir türlü Frankie de Jong'la yollarını ayıramaması sonrası Bernardo Silva transferi gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Mendes, yıldız oyuncusunu, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'e de önerdi. Şu anda iki devin de gündeminde olan Silva için önümüzdeki günlerde daha somut gelişmeler yaşanabilir.

Geçen sezon 50 maça çıkan Bernardo Silva 13 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



