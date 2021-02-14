Barcelona ve PSG arasında Messi sonrası Agüero yarışı

Fransız devi PSG, yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istiyor. PSG'nin bu anlamdaki isteği, Barcelona cephesini de rahatsız etmekte ki Angel Di Maria'nın Messi'nin PSG'ye gelmesini istediğini yönelik açıklamaları sonrası Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, bunu saygısızlık olarak nitelendirmişti.

İki takımın Lionel Messi transferi dışında Sergio Agüero için de karşı karşıya gelecekleri belirtiliyor. Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Agüero ile hem Barcelona'nın hem de Paris Saint-Germain'in ilgilendiği aktarılmakta.